Rek-wallet OVO Nabung by Superbank: Solusi Jajan dan Menabung dalam Satu Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan dompet digital di Indonesia terus berkembang, bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga jadi tempat menyimpan dana kebutuhan sehari-hari.

Melihat tren tersebut, OVO bersama Superbank menghadirkan OVO Nabung by Superbank, dengan konsep rek-wallet atau rekening e-wallet.

Konsep itu memungkinkan pengguna melakukan transaksi sekaligus menabung tanpa harus berpindah aplikasi.

Baca Juga: OVO Dukung GEBER PK dan Minta Masyarakat Lebih Waspada Modus Penipuan Digital

Saldo yang tersimpan tetap bisa digunakan untuk berbagai pembayaran harian, tetapi juga berpotensi memperoleh manfaat layaknya tabungan digital.

Respons masyarakat terhadap layanan ini terbilang positif. Hingga awal Mei 2026, jumlah pengguna OVO Nabung by Superbank telah melampaui 2,3 juta orang.

Peningkatan penggunaan juga terlihat dari berbagai jenis transaksi.

Baca Juga: OVO Ungkap Ada Pergeseran Ritme Digital saat Ramadan

Dibandingkan tahun lalu, transaksi di gerai offline seperti restoran, minimarket, dan kebutuhan sehari-hari meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Sementara itu, transaksi belanja online dan pembelian layanan digital, seperti pulsa dan paket data tumbuh lebih dari dua kali lipat.