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Rekam Jejak Destry Damayanti hingga Diangkat Prabowo Jadi Gubernur BI

Rekam Jejak Destry Damayanti hingga Diangkat Prabowo Jadi Gubernur BI
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Destry Damayanti. Foto: dokumen JPNN.Com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI).

Istana mengatakan Destry memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan serta telah dua periode menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

"Ya, yang pasti, kan, rekam jejak beliau, kan. Rekam jejak beliau yang, ya, mulai dari ilmu sarjana sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun, kan, di bidang keuangan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

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Menurut dia, pengalaman Destry selama berkarier di bidang keuangan menjadi salah satu alasan mendasar yang dipertimbangkan Presiden dalam menentukan calon Gubernur BI.

"Beliau juga dua kali, dua periode menjadi Deputi Gubernur Senior gitu. Itu salah satu alasan yang paling mendasar, tentunya, kan, kompetensi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI untuk mengajukan nama Destry Damayanti untuk menjadi Gubernur BI secara definitif, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

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Surpres itu diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ke pimpinan DPR RI pada Senin (10/8).

Menurut dia, Destry merupakan nama tunggal yang diajukan oleh Presiden untuk menjabat sebagai Gubernur BI.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI).

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