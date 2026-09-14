menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Rekam Jejak Suahasil Nazara, Menkeu Baru Pengganti Purbaya Yudhi Sadewa

Rekam Jejak Suahasil Nazara, Menkeu Baru Pengganti Purbaya Yudhi Sadewa

Rekam Jejak Suahasil Nazara, Menkeu Baru Pengganti Purbaya Yudhi Sadewa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Senin (14/8). Foto: tangkapan layar Kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subuanto melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) RI pada Senin (14/8) siang.

Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada 21 Oktober 2024.

Informasi di situs resmi Kemenku mendedahkan perjalanan karier Suahasil dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Baca Juga:

Sebagai akademikus, Suahasil meraih gelar guru besar di bidang ilmu ekonomi pada 2009.

Di lingkungan akademik, pria kelahiran 23 November 1970 itu pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Keterlibatannya dalam kebijakan publik makin luas melalui perannya sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015).

Baca Juga:

Suahasil Nazara juga pernah menjabat sebagai Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010–2015) serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.

Suahasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut rekam jejaknya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI