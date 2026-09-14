Rekam Jejak Suahasil Nazara, Menkeu Baru Pengganti Purbaya Yudhi Sadewa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subuanto melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) RI pada Senin (14/8) siang.

Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada 21 Oktober 2024.

Informasi di situs resmi Kemenku mendedahkan perjalanan karier Suahasil dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Sebagai akademikus, Suahasil meraih gelar guru besar di bidang ilmu ekonomi pada 2009.

Di lingkungan akademik, pria kelahiran 23 November 1970 itu pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Keterlibatannya dalam kebijakan publik makin luas melalui perannya sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015).

Suahasil Nazara juga pernah menjabat sebagai Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010–2015) serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.