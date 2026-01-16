Rekam Jejak Tajam Alaeddine Ajaraie, Jawaban Persija Jakarta untuk Putaran Kedua
jpnn.com - Untuk menambah daya gedor, Persija Jakarta mendatangkan penyerang asal Maroko Alaeddine Ajaraie dalam menyambut putaran kedua BRI Super League.
Alaeddine bergabung Persija dengan status pinjaman dari klub Liga India NorthEast United hingga akhir musim.
Pemain kelahiran Rabat, 5 Januari 1993, itu datang dengan reputasi besar berkat performa impresifnya dalam dua musim terakhir.
Pada Indian Super League 2024/2025, Alaeddine tampil luar biasa dengan mencetak 23 gol dan tujuh asis.
Catatan tersebut mengantarkannya menjadi pencetak gol terbanyak sekaligus meraih penghargaan pemain terbaik kompetisi.
Ketajamannya berlanjut pada musim 2025/2026. Dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi, Alaeddine membukukan 10 gol serta lima asis.
Kini, tantangan baru menantinya di Jakarta. Persija berharap pengalaman, ketajaman, dan mental juara Alaeddine mampu memberi dampak instan bagi Macan Kemayoran yang tengah bersaing di papan atas.
Alaeddine sendiri menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja keras bersama Persija.
