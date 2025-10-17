Rekayasa Lalin Saat Festival Asia Afrika, Berikut Titik Kantong Parkir Kendaraan
jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung bersiap menyambut gelaran tahunan Festival Asia Afrika yang akan digelar pada Sabtu (18/10/2025).
Pusat acara berlangsung di sepanjang Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.
Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika dipastikan akan padat.
Pihak kepolisian pun menyiapkan rekayasa lalu lintas selama penyelenggaraan acara berlangsung.
Wahyu mengatakan ada beberapa area yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas, penutupan, atau contraflow di beberapa jalan seperti Jalan Dalem Kaum.
"Ada jalan yang kami tutup dan rekayasa, yakni Jalan Asia Afrika, Jalan Cikapundung Barat, Jalan Soekarno, dan Jalan Braga Pendek," kata Wahyu saat dihubungi, Jumat (17/10).
Satlantas Polrestabes Bandung pun sudah menyiapkan kantong-kantong parkir kendaraan bagi pengunjung yang hendak menuju Festival Asia Afrika.
Kantong parkir tersedia di Jalan ABC, Jalan Terusa Naripan, Jalan Braga, Jalan Viaduct, dan Jalan Dalem Kaum.
Begini rekayasa lalu lintas selama gelaran Festival Asia Afrika, Kota Bandung. Cek lokasi kantong-kantong parkir.
