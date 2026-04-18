Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Untuk Kelancaran Kemala Run 2026 di Gianyar

jpnn.com, GIANYAR - Panitia Kemala Run 2026 menyiapkan rekayasa lalu lintas secara komprehensif guna mendukung kelancaran ajang lari internasional yang akan digelar pada Minggu, 19 April 2026, di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar.

Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan sekitar 10.000 hingga 11.000 pelari, sekaligus meminimalkan dampak terhadap pengguna jalan lainnya.

Rekayasa lalu lintas akan difokuskan di sepanjang Jl. By Pass Ida Bagus Mantra. Jalur sisi utara dari Simpang Pantai Purnama hingga Simpang Pantai Saba akan ditutup total mulai Sabtu, 18 April pukul 19.00 WITA hingga Minggu, 19 April 2026 pukul 13.00 WITA.

Sementara itu, jalur sisi selatan akan diberlakukan sistem dua arah (contraflow) guna mengurai kepadatan kendaraan. Panitia juga menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan ringan dari arah timur melalui Jalan Mulawarman dan Jalan Raya Guwang.

Ketua Panitia Kemala Run 2026 Deny Agus Suryonegoro menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Dia telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan rute lomba, fasilitas pendukung, serta aspek keamanan.

“Peninjauan ini penting untuk memastikan seluruh rute, mulai dari kategori 5K, 10K, hingga Half Marathon, serta venue dan cheering point dapat berjalan optimal. Kami juga berupaya menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali atas dukungan dan partisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini, serta memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa dan pembatasan lalu lintas selama pelaksanaan acara.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan partisipasi masyarakat Bali. Kami juga memohon maaf apabila rekayasa lalu lintas yang diterapkan menimbulkan ketidaknyamanan. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan Kemala Run 2026,” kata dia.