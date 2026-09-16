Rekayasa Terbaru Volkswagen Sukses Bikin Mobil Listrik Sekali Cas Tembus Jakarta-Bali
jpnn.com - Bayangkan mengendarai mobil listrik dari Jakarta, melintasi Yogyakarta hingga akhirnya menyusuri jalanan Bali, tanpa sekali pun mampir ke stasiun pengisian daya (SPKLU).
Bukan sekadar rekaan, Volkswagen baru saja memamerkan rekayasa gila ini lewat prototipe terbaru mereka: Mission Efficiency 02.
Dalam uji jalan nyata, mobil listrik terbarunya sukses menempuh jarak 1.278 kilometer hanya dengan satu kali pengisian baterai.
Hebatnya lagi, saat mesin dimatikan di garis finis, indikator baterai masih menyisakan jarak tempuh hingga 164 kilometer! Artinya, kalau di total bisa tembus 1.400 km.
Padahal, baterai yang diusungnya terbilang moderat untuk ukuran mobil jarak jauh, yakni berkapasitas 54,9 kWh.
Lantas, bagaimana Volkswagen melakukannya?
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Kunci utamanya terletak pada aerodinamika yang hampir sempurna.
Volkswagen (VW) sedang menguji coba mobil listrik yang hanya sekali cas bisa menempuh jarak Jakarta sampai Bali atau lebih dari 1.200 km
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