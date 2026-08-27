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Rekening Botok Pati Sempat Diblokir, Polda Metro Jaya Bilang Begini

Rekening Botok Pati Sempat Diblokir, Polda Metro Jaya Bilang Begini
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Komisi III DPR menggelar konferensi pers terkait penundaan transaksi rekening milik aktivis Pati dengan dihadiri pihak Polda Metro Jaya dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com, JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin membeberkan alasan pihaknya sempat memblokir atau menunda sementara rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono atau Botok, seorang aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Hal demikian disampaikan Kombes Iman dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Imam mengatakan pemblokiran dimulai saat polisi menerima informasi di media sosial terkait penggalangan dana memakai rekening Botok

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"Kami melakukan klarifikasi terhadap sebuah informasi yang bermula dari unggahan media sosial sebagaimana yang terunggah oleh suatu akun di media sosial," kata dia dalam konferensi pers, Rabu.

Kepolisian, kata Iman, berupaya memberikan perlindungan, baik ke pemilik rekening maupun para donatur, sehingga sempat memblokir akun sementara.

Menurutnya, pemblokiran sementara bisa dilakukan karena pengumpulan donasi harus sesuai mekanisme perundang-undangan. 

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"Tentunya ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar baik itu donatur maupun penerima donasi memperoleh perlindungan hukum oleh negara," katanya.

Iman melanjutkan kepolisian setelah melakukan proses klarifikasi mengusulkan ke pihak bank agar membuka rekening Botok. 

Kepolisian mengungkit informasi di media sosial menyikapi kebijakan memblokir rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono atau Botok.

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