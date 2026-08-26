Rekening Botok Pati yang Diblokir Bakal Diaktifkan Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono atau Botok—aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), bakal dibuka kembali setelah sempat terblokir atau tak bisa dipakai transaksi.

Hal demikian disampaikan dalam konferensi pers Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanudin, dan Dirut Bank Mandiri Riduan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Mulanya, Habiburokhman mengatakan pihaknya dalam beberapa hari ini menerima masukan masyarakat agar pemblokiran rekening Botok bisa dibuka kembali.

"Komisi III beberapa hari terakhir mendapat masukan dari masyarakat soal adanya rekening aktivis dari Pati, Saudara Botok, yang tidak dapat digunakan," kata dia dalam konferensi pers bersama, Rabu.

Habiburokhman mengatakan arahan pimpinan DPR RI menyarankan rekening Botok tak diblokir dan segera bisa digunakan pengguna.

"Komisi III, ya, atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, ya," ujar legislator fraksi Gerindra itu.

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Toh, kata Habiburokhman, Komisi III tak menemukan unsur pelanggaran hukum dari pengguna melalui rekening Botok.

"Menurut kami, ya, tidak ada hal ihwal terkait pidana, ya, masalah tersebut, ya," katanya.