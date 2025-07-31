Rekomendasi Mobil Hybrid dengan Harga Terjangkau di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Panggung ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) menjadi momentum sejumlah pabrikan mobil untuk memamerkan kendaraan kepada publik.

Segmen hybrid electric vehicle (HEV) masih mendominasi pilihan konsumen untuk memiliki kendaraan ramah lingkungan tanpa harus melakukan charger seperti mobil listrik.

Sebab, mobil HEV masih menggunakan mesin konvesional yang dipadukan dengan motor listrik.

Pada ajang IIMS 2026, sejumlah manufaktur menyajikan mobil hybrid memiliki dengan harga lebih terjangkau.

Bahkan mobil tersebut memiliki harga kurang dari Rp 500 juta.

Berikut sejumlah pilihan mobil hybrid di IIMS 2026:

Suzuki

Suzuki membawa dua kendaraan Hybrid mereka seperti Ertiga Hybrid dan juga Suzuki XL7 Hybrid.

Keduanya hadir dengan harga yang cukup terjangkau untuk bisa menjadi piilhan konsumen.