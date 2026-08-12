menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Komunitas » Rekomendasi Motor Irit untuk Kerja, Tetap Stylish Dipakai ke Mana Saja

Rekomendasi Motor Irit untuk Kerja, Tetap Stylish Dipakai ke Mana Saja

Rekomendasi Motor Irit untuk Kerja, Tetap Stylish Dipakai ke Mana Saja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sepeda motor merek Yamaha Grand Filano. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak pekerja, sepeda motor bukan lagi sekadar alat transportasi.

Selain irit bahan bakar untuk mobilitas harian, motor juga menjadi bagian dari gaya hidup yang mencerminkan karakter penggunanya.

Rekomendasi Motor Irit untuk Kerja, Tetap Stylish Dipakai ke Mana Saja

Baca Juga:

Sepeda motor merek Yamaha Grand Filano. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

Tak heran jika kini banyak orang mencari motor yang hemat BBM, nyaman digunakan setiap hari, sekaligus memiliki desain yang stylish saat diajak ke kantor, nongkrong, hingga akhir pekan.

Jika Anda sedang mencari motor dengan kriteria tersebut, berikut beberapa hal yang sebaiknya menjadi pertimbangan sebelum membeli.

Baca Juga:

1. Pilih Motor yang Irit untuk Mobilitas Harian

Bagi pekerja yang menempuh perjalanan pulang-pergi setiap hari, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu faktor penting.

Banyak orang mencari motor yang hemat BBM, nyaman digunakan setiap hari, sekaligus memiliki desain yang stylish saat diajak ke kantor, nongkrong, hingga akhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI