Rekomendasi Motor Irit untuk Kerja, Tetap Stylish Dipakai ke Mana Saja

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak pekerja, sepeda motor bukan lagi sekadar alat transportasi.

Selain irit bahan bakar untuk mobilitas harian, motor juga menjadi bagian dari gaya hidup yang mencerminkan karakter penggunanya.

Sepeda motor merek Yamaha Grand Filano. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

Tak heran jika kini banyak orang mencari motor yang hemat BBM, nyaman digunakan setiap hari, sekaligus memiliki desain yang stylish saat diajak ke kantor, nongkrong, hingga akhir pekan.

Jika Anda sedang mencari motor dengan kriteria tersebut, berikut beberapa hal yang sebaiknya menjadi pertimbangan sebelum membeli.

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1. Pilih Motor yang Irit untuk Mobilitas Harian

Bagi pekerja yang menempuh perjalanan pulang-pergi setiap hari, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu faktor penting.