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Rekomendasi Pra-Munas APPSI, Sudaryono Diusung Kembali Jadi Ketua Umum 2026-2031

Rekomendasi Pra-Munas APPSI, Sudaryono Diusung Kembali Jadi Ketua Umum 2026-2031
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Sebanyak 30 Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kembali mengusung Sudaryono sebagai Ketua Umum DPP APPSI untuk periode 2026–2031. Foto: APPSI

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kembali mengusung Sudaryono sebagai Ketua Umum DPP APPSI untuk periode 2026–2031.

Keputusan ini merupakan salah satu keputusan dalam Pra Musyawarah Nasional (Pra-Munas) APPSI yang berlangsung di Jakarta, pada 30–31 Oktober 2026.

Dukungan dari pengurus daerah itu akan dibawa ke Musyawarah Nasional (Munas) ke-V APPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November 2026.

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Forum Pra-Munas ini tahapan untuk membahas arah organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan APPSI periode berikutnya.

Pra-Munas ini dihadiri sebanyak 30 pengurus DPW APPSI dari berbagai provinsi di Indonesia. Para peserta membahas sejumlah agenda organisasi dan usulan dari daerah.

Selain membahas kepemimpinan, forum tersebut menyepakati mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. APPSI juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional.

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Dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu arah perjuangan APPSI. Namun, APPSI juga menempatkan persoalan pedagang pasar sebagai agenda utama yang perlu diperjuangkan melalui penguatan organisasi dan kebijakan yang berpihak pada pasar tradisional.

Sudaryono yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan dukungan dari pengurus daerah memiliki arti tersendiri baginya.

Sebanyak 30 DPW APPSI kembali mengusung Sudaryono sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2031.

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