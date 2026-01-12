menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Pilkada » Rekomendasi Rakernas PDIP: Dukung Pilkada Langsung dan Usul Penerapan e-Voting

Rekomendasi Rakernas PDIP: Dukung Pilkada Langsung dan Usul Penerapan e-Voting

Rekomendasi Rakernas PDIP: Dukung Pilkada Langsung dan Usul Penerapan e-Voting
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PDI Perjuangan mengusulkan penggunaaan e-voting demi menekan biaya dan penegakan hukum mencegah praktik politik uang. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan berkomitmen menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin, sehingga tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung.

Komitmen itu tertuang dalam sikap politik PDIP setelah melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.

Baca Juga:

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung," demikian poin sikap politik PDIP yang dibacakan Jamaluddin. 

PDIP mengusulkan penggunaaan e-voting demi menekan biaya dan penegakan hukum tegas untuk mencegah politik uang atau money politics. 

"Mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," demikian Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP. 

Baca Juga:

Selanjutnya, PDIP dalam sikap politik menegaskan pentingnya reformasi sistem politik dan hukum nasional yang berkeadilan. 

"Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik guna mewujudkan sistem multi-partai sederhana sebagai padanan pelaksanaan sistem presidensial," ujar Jamaluddin membacakan sikap PDIP. 

PDI Perjuangan mengusulkan penggunaaan e-voting demi menekan biaya dan penegakan hukum mencegah praktik politik uang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI