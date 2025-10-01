jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10).

Promotor Ravel Entertainment menyampaikan sejumlah rekomendasi transportasi umum menuju lokasi konser Foo Fighters bagi para penonton.

Pertama, Transjakarta, yakni dengan cara turun di Halte Ancol, bisa naik koridor 5 Kp. Melayu - Ancol dan koridor 1W Blok M - Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (Vip Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Kedua, KRL Commuter Line, turun di Stasiun Jakarta Kota dan lanjut menggunakan transportasi online dengan lokasi tujuan akhir ke Gerbang Barat Ancol. Lalu menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Ketiga, MRT, turun di Stasiun MRT Blok M BCA dan naik Transjakarta 1W rute Blok M - Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Keempat, Transportasi Online arahkan lokasi tujuan akhir ke Gerbang Timur Ancol atau Gerbang Barat Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Rekomendasi untuk calon penonton yang membawa kendaraan pribadi, bisa datang lebih awal dan menyiapkan tiket masuk Ancol dan tiket kendaraan. Beli tiketnya secara online di ancol.com.

Bila tidak membawa kendaraan, hadirin bisa menggunakan transportasi online dengan lokasi tujuan akhir ke Pintu Gerbang Barat/Timur Ancol. Siapkan juga tiket masuk Ancol.