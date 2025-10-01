menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Rekomendasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Konser Foo Fighters

Rekomendasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Konser Foo Fighters

Rekomendasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Konser Foo Fighters
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters saat menggelar konser di New Haven. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10).

Promotor Ravel Entertainment menyampaikan sejumlah rekomendasi transportasi umum menuju lokasi konser Foo Fighters bagi para penonton.

Pertama, Transjakarta, yakni dengan cara turun di Halte Ancol, bisa naik koridor 5 Kp. Melayu - Ancol dan koridor 1W Blok M - Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (Vip Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Baca Juga:

Kedua, KRL Commuter Line, turun di Stasiun Jakarta Kota dan lanjut menggunakan transportasi online dengan lokasi tujuan akhir ke Gerbang Barat Ancol. Lalu menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Ketiga, MRT, turun di Stasiun MRT Blok M BCA dan naik Transjakarta 1W rute Blok M - Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Keempat, Transportasi Online arahkan lokasi tujuan akhir ke Gerbang Timur Ancol atau Gerbang Barat Ancol. Lanjut menggunakan Bus Wara Wiri Ancol (VIP Rombongan) dan turun di Halte Carnaval Ancol.

Baca Juga:

Rekomendasi untuk calon penonton yang membawa kendaraan pribadi, bisa datang lebih awal dan menyiapkan tiket masuk Ancol dan tiket kendaraan. Beli tiketnya secara online di ancol.com.

Bila tidak membawa kendaraan, hadirin bisa menggunakan transportasi online dengan lokasi tujuan akhir ke Pintu Gerbang Barat/Timur Ancol. Siapkan juga tiket masuk Ancol.

Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI