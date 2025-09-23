Rekonsep Tamini Square Hadirkan Pusat Edukasi, Sosial, hingga Lifestyle 

jpnn.com, JAKARTA - Tamini Square melakukan perubahan konsep menuju destinasi Education, Social, and Lifestyle Entertainment.

Hal itu diwujudkan lewat pembukaan Sekolah Dian Harapan (SDH) beberapa waktu yang lalu.

SDH resmi membuka penerimaan siswa baru dengan kapasitas hingga 1.500 siswa untuk jenjang Pendidikan Usia Dini (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai 2026 mendatang.

Chief Marketing Executive Lippo Malls Santiwati Basuki menyampaikan kehadiran SDH diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari pendidikan berkualitas dengan pendekatan holistik, berfokus pada pembentukan karakter dan akademik yang unggul.

Menempati luas area lebih dari 6.000 meter persegi, SDH berlokasi di lantai Lower Ground (LG) Tamini Square, kehadiran institusi pendidikan tersebut menjadi tonggak penting perubahan konsep dan terobosan.

“Sebagai proses keberlanjutan dari perubahan konsep ini, Tamini Square juga akan melakukan pembaruan tenancy mix dengan merek-merek baru yang sesuai tren dengan tujuan memberikan refreshment dan pengalaman baru bagi pengunjung,” ungkap Selasa (23/9).

Santi menjelaskan hingga Q4 2025 beberapa brand siap melengkapi proses pembaruan ini, di antaranya adalah Wahana Permainan Fruitcity Park.

Dia menyebut sebagai wisata keluarga itu menggabungkan hiburan, pengetahuan, dan aktivitas kreatif, sekaligus dilengkapi dengan kegiatan yang memperkaya pengalaman pengunjung.