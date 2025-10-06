menu
Rekonsilisi di PPP Inisiatif Internal, Tak Ada Cawe-Cawe dari Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kedua kiri), Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto (kanan), Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin Maimoen (kedua kanan), serta Bendahara Umum PPP Imam Fauzan Amir Uskara setelah memberikan keterangan mengenai Surat Keputusan PPP yang baru yang menyatukan dua kubu, di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas nemastikan Presiden RI Prabowo Subianto tak ikut campur dalam proses rekonsiliasi pengurus PPP.

Dia mengatakan rekonsiliasi antara dua kubu di PPP setelah Muktamar X menjadi inisiatif dari internal partai berlambang Ka'bah. 

"Tidak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP," kata Supratman menjawab awak media di kantornya, Jakarta, Senin (6/10).

Namun, eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu tak menampik menjadi pihak yang memfasilitasi dua kubu di PPP agar rekonsiliasi. 

"Kami seperti saya hanya memfasilitasi, tetapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya, menginginkan PPP kembali kepada kejayaannya dan itu yang kami support," ujar Supratman. 

Dia mengatakan Presiden Prabowo pada intinya menginginkan urusan internal partai diselesaikan oleh masing-masing parpol.

"Kalau Presiden, kan, selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya dan hari ini ternyata bisa selesai," kata Supratman. 

Sebelumnya, Muktamar X menghasilkan dua kepengurusan setelah kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto mengeklaim terpilih sebagai Ketum PPP.

