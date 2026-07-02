Rekonstruksi Mengungkap Cara Taufik Hidayat Menganiaya YTR, Bukan Hanya pakai Golok

jpnn.com - BANDUNG - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Barat menyelesaikan proses rekonstruksi kasus penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap YTR dengan tersangka Taufik Hidayat.

Total terdapat 21 adegan yang diperagakan Taufik Hidayat di tiga dari enam Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan tersangka mengakui seluruh tindak penganiayaan sadis yang dilakukannya kepada korban.

Dalam rekonstruksi tersebut terungkap beberapa adegan penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat.

"Tersangka di antaranya memukul dengan helm, kemudian dengan kaki meja, itu besi yang TKP terakhir. Kemudian, ada dengan golok," kata Rumi saat ditemui seusai rekonstruksi di Mapolda Jabar, Kamis (2/7/2026).

Saat melakukan penganiayaan berat terhadap korban YTR, tersangka menggunakan sejumlah barang dan juga tangan kosong.

Besi hingga helm menjadi salah dua barang yang ditampilkan dalam rekontruksi ini.

Lebih lanjut, Rumi mengungkapkan, dalam rekontruksi ditemukan adanya kecocokan antara keterangan korban dengan perbuatan tersangka.