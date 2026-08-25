Rekonstruksi Pembunuhan Driver Ojol di Tangerang, Adegan Kedelapan Krusial

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar 23 adegan rekonstruksi kasus pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan terhadap driver ojek online (ojol) berinisial ATP di Kabupaten Tangerang, Banten, Senin.

Rekonstruksi pembunuhan tersebut dilakukan tersangka berinisial RD alias D (25).

“Kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait perkara LP tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan korban dari pengemudi ojol,” kata Kanit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Arief Ryzki Wicaksana di Jakarta, Senin.

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Arief mengatakan kegiatan rekonstruksi ini terdiri dari 23 adegan dan kegiatan berjalan dengan kondusif.

“Untuk adegan yang krusial ada di adegan nomor 8, yakni aksi penusukan pelaku kepada korban,” kata dia.

Kompol Arief menjelaskan adegan kedelapan memperagakan penusukan pelaku terhadap korban. Dalam adegan tersebut, korban sedang tertidur di warung tersebut.

“Ada satu kali penusukan,” kata dia.

Menurut Arief, sejauh ini belum ada fakta baru. Perkembangan perkara saat ini dalam tahap penyidikan dan berjalan dengan baik.