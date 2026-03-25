Rekor! Arus Balik 2026 Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 256 Ribu Kendaraan

jpnn.com, SUKOHARJO - Korlantas Polri mencatat volume kendaraan yang kembali ke Jakarta pada puncak arus balik Lebaran 2026 dilaporkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan puncak arus balik mencapai angka 256.388 kendaraan dan melampaui rekor tahun lalu yang tercatat sebanyak 223.163 kendaraan.

"Arus balik puncaknya adalah 256.388, ini juga terbanyak arus balik sepanjang sejarah. Karena tahun lalu adalah 223.163, jadi ada peningkatan sebesar 14,8 persen," kata Irjen Agus di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan meski mencatatkan volume kendaraan yang luar biasa, kondisi di lapangan tetap terkendali berkat sejumlah intervensi rekayasa lalu lintas yang dilakukan sejak dari Jawa Tengah hingga masuk ke wilayah Cikampek.

Selain penerapan one way nasional dari arah Semarang, Korlantas juga memberlakukan one way lokal mulai dari KM 460 hingga KM 414 guna mengurai kepadatan di Jawa Tengah.

"Tadi malam memang beberapa skenario dari Korlantas Polri dilakukan intervensi. Di samping one way nasional, dilakukan juga one way lokal di Jawa Tengah. Kondisinya cukup padat, namun tetap terkendali," jelasnya.

Tidak hanya di Trans Jawa, pengaturan lalu lintas di Jawa Barat juga terbantu dengan difungsikannya Tol Japek 2 secara fungsional.

Dia menyebutkan langkah ini terbukti efektif mengelola titik pertemuan (crossing) kendaraan dari arah Jawa Barat yang masuk ke Cikampek.