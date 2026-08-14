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Rekor Baru Era Prabowo: Pertama dalam Sejarah NKRI, Harga Pupuk Diturunkan hingga 20%

Rekor Baru Era Prabowo: Pertama dalam Sejarah NKRI, Harga Pupuk Diturunkan hingga 20%
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Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8). Foto: tangkapan layar kanal Youtub DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia harga pupuk diturunkan hingga 20 persen. Menurut dia, penurunan itu merupakan buah dari deregulasi.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemn Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Presiden ke-8 RI itu menuturkan pemerintahannya telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk. Hasilnya, harga pupuk pun menjadi lebih murah.

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"Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen,” ucap Prabowo. “Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.

Mantan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menjelaskan volume ketersediaan pupuk juga ditambah pada saat harganya diturunkan. 

Prabowo menyebut langkah itu sebagai upaya mempercepat swasembada pangan. 

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“Rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan,” kata dia.

Dalam pidato itu Presiden Prabowo juga membeber keuntungan PT Pupuk Indonesia yang naik 252,8 persen. Eks Menteri Pertahanan RI itu menyebut jajarannya, khususnya menteri pertanian, sangat membantunya. 

Presiden Prabowo Subianto mengatakan untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, harga pupuk diturunkan hingga 20 persen.

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