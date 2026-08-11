Rekor, BEI Catat Sejarah Baru
jpnn.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penambahan sekitar 9,9 juta investor pasar modal dalam kurun 7,5 bulan pada 2026.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan saat ini jumlah investor mencapai sekitar 30,2 juta.
Penambahan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.
“Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia,” kata Jeffrey di Jakarta, Senin (10/8).
BEI juga mencatat jumlah investor pasar modal mencapai sekitar 30,27 juta per 7 Agustus 2026, meningkat dari sekitar 20,34 juta pada 2025.
Menurut BEI, 9,9 juta investor baru sepanjang 2026. Jumlah tersebut merupakan total investor pasar modal yang mencakup investor pada instrumen saham, obligasi, dan reksa dana.
“Pertumbuhan basis investor terjadi di tengah tekanan yang dihadapi pasar modal domestik sepanjang tahun berjalan,” jelas Jeffrey.
Hingga 7 Agustus 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 25,87 persen secara tahun berjalan (year-to-date).
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penambahan sekitar 9,9 juta investor pasar modal dalam kurun 7,5 bulan pada 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kurs Rupiah Hari Ini Melemah, IHSG Dibuka Menguat
- Investor Pasar Modal Capai 28 Juta, Wamenkeu Ingatkan Soal Penguatan Tata Kelola
- BEI Rilis ETF Emas, Alternatif Instrumen Baru Bagi Investor Pasar Modal Indonesia
- BEI Catat Pertumbuhan 16,83% Dibanding Akhir 2025
- Dikunjungi Delegasi Investor, Menteri Jumhur Sebut Prabowo Presiden Paling Hijau
- Dua Kunci Keberhasilan PFII, Kualitas Institusi & Dampak Sosial