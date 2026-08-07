Rekor Buruk Timnas Indonesia Berlanjut, Dua Edisi Beruntun Gagal ke Semifinal Piala AFF
jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas mengakhiri langkahnya pada fase grup ASEAN Championship 2026 seusai bermain imbang melawan Singapura.
Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), skuad asuhan John Herdman hanya mampu bermain imbang 1-1.
Sepanjang laga, Rizky Ridho dan kolega tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tim berjuluk tersebut.
Asa sempat muncul saat Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada menit ke-46.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-65.
Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga wasit asal Oman, Al Manii Mohammed Khalfan Salim, meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF dalam dua edisi beruntun.
Pada edisi 2024, Skuad Garuda yang masih dilatih Shin Tae-yong juga harus angkat koper sejak fase grup.
Hasil imbang 1-1 melawan Singapura membuat Timnas Indonesia untuk kali kedua secara beruntun gagal tembus semifinal ajang ASEAN Championship 2026
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