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Rekor Buruk Timnas Indonesia Berlanjut, Dua Edisi Beruntun Gagal ke Semifinal Piala AFF

Rekor Buruk Timnas Indonesia Berlanjut, Dua Edisi Beruntun Gagal ke Semifinal Piala AFF
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Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN Championship 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas mengakhiri langkahnya pada fase grup ASEAN Championship 2026 seusai bermain imbang melawan Singapura.

Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), skuad asuhan John Herdman hanya mampu bermain imbang 1-1.

Sepanjang laga, Rizky Ridho dan kolega tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tim berjuluk tersebut.

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Asa sempat muncul saat Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada menit ke-46.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-65.

Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga wasit asal Oman, Al Manii Mohammed Khalfan Salim, meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

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Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF dalam dua edisi beruntun.

Pada edisi 2024, Skuad Garuda yang masih dilatih Shin Tae-yong juga harus angkat koper sejak fase grup.

Hasil imbang 1-1 melawan Singapura membuat Timnas Indonesia untuk kali kedua secara beruntun gagal tembus semifinal ajang ASEAN Championship 2026

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