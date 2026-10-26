Rekor Dewa United Hancur di Tangan Arema FC, Osmar Loss Bongkar Masalah Serius
jpnn.com - Dewa United Banten FC mengalami nasib terburuknya sejauh ini setelah keok 0-4 dari Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10/2026).
Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tak terkalahkan Banten Warriors pada awal musim ini. Meski gagal membawa pulang poin, Dewa United masih berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.
Arema tampil tajam di depan gawang dan menghukum setiap celah yang muncul dalam pertahanan Dewa United.
Pujian kepada Arema FC
Careca mencatatkan dua gol pada menit ke-30 dan 52, disusul Oluwasegun Samuel Otusanya (65'). Julian Guevara (90+4') kemudian melengkapi kemenangan Singo Edan.
Pelatih Dewa United Osmar Loss mengakui Arema mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Dia juga menilai hasil akhir sudah cukup menggambarkan jalannya pertandingan.
"Selamat kepada Arema FC atas kemenangan yang mereka raih. Hasil 0-4 ini sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, sehingga saya tidak perlu banyak memberikan komentar," ucapnya.
Masalah Dewa United
Bagi Osmar, masalah Dewa United terlihat dari ketidakmampuan timnya mengubah peluang menjadi gol. Padahal, pada fase awal pertandingan, anak asuhnya mampu menjalankan permainan sesuai rencana.
Namun, keadaan berubah setelah Arema memecah kebuntuan. Gol kedua dari tuan rumah membuat Dewa United berada dalam posisi makin sulit.
Rekor tak terkalahkan Dewa United akhirnya patah setelah dibantai Arema FC 0-4. Osmar Loss mengungkap masalah yang membuat timnya kesulitan.
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