Rekor Dewa United Hancur, Osmar Loss Ungkap Biang Kerok Kekalahan 0-4 dari Arema FC

jpnn.com - Rekor impresif Dewa United Banten FC akhirnya runtuh. Pelatih Osmar Loss pun mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan timnya kalah telak.

Sebagai salah satu tim yang belum terkalahkan di Super League 2026/2027, Dewa United harus menelan kekalahan setelah dihajar Arema FC empat gol tanpa balas pada pekan ketujuh di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10).

Osmar Loss mengungkapkan sejumlah masalah yang membuat timnya gagal mempertahankan catatan positif tersebut. Dia menyebut ketidakmampuan memaksimalkan peluang menjadi salah satu faktor kekalahan Dewa United.

"Kami memiliki rencana yang baik dan sempat mengontrol permainan hingga gol pertama terjadi. Namun, sepak bola adalah tentang efisiensi. Kami kurang efisien di babak pertama, dan gol kedua lawan membuat situasi menjadi sangat sulit bagi kami," kata Osmar Loss.

Kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi Dewa United yang sebelumnya mampu menjaga konsistensi penampilan. Alih-alih melanjutkan tren positif, mereka justru takluk dari Singo Edan yang tampil efektif di hadapan pendukungnya sendiri.

Careca menjadi ancaman bagi pertahanan Dewa United setelah mencetak dua gol pada menit ke-30 dan 52'. Arema FC kemudian memperlebar keunggulan melalui Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit ke-65, sebelum Julian Guevara menyempurnakan kemenangan tuan rumah pada menit ke-90+4.

Osmar mengakui absennya sejumlah pemain penting turut memengaruhi kekuatan timnya. Meski demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan atas kekalahan telak yang dialami anak asuhnya.

"Kehilangan pemain penting tentu menjadi masalah, tetapi kami punya pemain lain dengan kualitas setara yang siap menggantikan. Kami tahu persis di mana letak kesalahan dan masalah kami pada laga ini," tegasnya.