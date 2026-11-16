menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Rekor Gila Timnas Spanyol Terhenti, Inggris Akhiri Dominasi La Furia Roja

Rekor Gila Timnas Spanyol Terhenti, Inggris Akhiri Dominasi La Furia Roja

Rekor Gila Timnas Spanyol Terhenti, Inggris Akhiri Dominasi La Furia Roja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Winger Timnas Spanyol Lamine Yamal (tengah) berusaha melewati kawalan dua pemain Inggris. Foto: X/Sefutbol.

jpnn.com - Inggris menjadi saksi runtuhnya rekor gila Timnas Spanyol.

The Three Lions sukses menundukkan La Furia Roja dalam pertemuan pada matchday keenam UEFA Nations League.

Duel Spanyol vs Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Senin (16/11/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Baca Juga:

Inggris Unggul Tiga Gol atas Spanyol

Inggris selaku tim tamu bahkan sempat memimpin 3-0 berkat gol-gol dari Harry Kane melalui titik putih pada menit ke-45, Ezri Konsa (53'), dan Ben White (57').

Spanyol baru bisa memperkecil ketertinggalan setelah Inggris bermain dengan 10 pemain.

Elliot Anderson diusir ke luar lapangan akibat menjatuhkan Lamine Yamal di kotak terlarang.

Baca Juga:

Tim Matador Mencoba Bangkit

Mikel Oyarzabal kemudian memanfaatkan hadiah penalti tersebut untuk mengubah kedudukan menjadi 1-3.

Harapan tuan rumah makin besar ketika Nico Williams mencetak gol kedua pada menit ke-74.

Dominasi Timnas Spanyol selama lebih dari dua tahun akhirnya runtuh. Inggris punya cara tersendiri untuk mengakhiri catatan impresif La Furia Roja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI