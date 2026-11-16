Rekor Gila Timnas Spanyol Terhenti, Inggris Akhiri Dominasi La Furia Roja

jpnn.com - Inggris menjadi saksi runtuhnya rekor gila Timnas Spanyol.

The Three Lions sukses menundukkan La Furia Roja dalam pertemuan pada matchday keenam UEFA Nations League.

Duel Spanyol vs Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Senin (16/11/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Inggris Unggul Tiga Gol atas Spanyol

Inggris selaku tim tamu bahkan sempat memimpin 3-0 berkat gol-gol dari Harry Kane melalui titik putih pada menit ke-45, Ezri Konsa (53'), dan Ben White (57').

Spanyol baru bisa memperkecil ketertinggalan setelah Inggris bermain dengan 10 pemain.

Elliot Anderson diusir ke luar lapangan akibat menjatuhkan Lamine Yamal di kotak terlarang.

Tim Matador Mencoba Bangkit

Mikel Oyarzabal kemudian memanfaatkan hadiah penalti tersebut untuk mengubah kedudukan menjadi 1-3.

Harapan tuan rumah makin besar ketika Nico Williams mencetak gol kedua pada menit ke-74.