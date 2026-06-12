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Rekor Langka Tercipta di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Meksiko Bungkam Afsel

Rekor Langka Tercipta di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Meksiko Bungkam Afsel
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Wasit asal Brasil Wilton Sampaio saat memimpin laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Mexico City Stadium, Jumat (12/6) dini hari WIB. Foto: X/@geglobo

jpnn.com - Laga pembuka Piala Dunia 2026 langsung menyajikan pertandingan panas saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan.

Dalam laga yang digelar di Mexico City Stadium, Jumat (12/6) dini hari WIB, El Tricolor berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas wakil Afrika tersebut.

Gol kemenangan skuad asuhan Javier Aguirre dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan Raul Jimenez (67').

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Laga ini berlangsung keras. Wasit asal Brasil Wilton Sampaio mengeluarkan tiga kartu merah sepanjang pertandingan.

Dua kartu merah diberikan kepada pemain Afrika Selatan, yakni Yaya Sithole pada menit ke-55 dan Themba Zwane pada menit ke-84.

Sementara itu, satu kartu merah lainnya diterima bek Meksiko Cesar Montes pada masa injury time babak kedua.

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Catatan tiga kartu merah dalam satu pertandingan menjadi yang pertama dalam laga pembuka Piala Dunia.

Sebelumnya, rekor serupa pernah terjadi, tetapi pada babak 16 besar Piala Dunia 2006 saat Belanda berhadapan dengan Portugal.

Laga pembuka Piala Dunia 2026 berlangsung keras antara Meksiko melawan Afrika Selatan setelah tiga kartu merah keluar dari saku wasit asal Brasil Wilton Sampaio

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