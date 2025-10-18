Rekor Mentereng PSIM Tercoreng, Cek Klasemen Super League

jpnn.com - TANGERANG – PSIM Yogyakarta akhirnya merasakan kekalahan pertama saat melakoni laga tandang di BRI Super League.

Berkunjung ke markas Persita Tangerang di Indomilk Arena, Jumat (17/10), PSIM si Laskar Mataram kalah telak 0-4.

Itu menjadi kekalahan perdana PSIM di laga tandang, sebelumnya menang tiga kali dan sekali imbang.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel menanggapi beberapa kesalahan individu yang dibuat anak asuhnya pada laga lawan Persita.

Dia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam sepak bola.

"Sepak bola adalah permainan yang penuh dengan kesalahan. Jadi, selama karier setiap orang, pasti pernah membuat kesalahan,” kata Gastel.

“Dalam pertandingan seperti ini, bagi tim secara umum, itu mengerikan. Namun, kesalahan adalah bagian dari permainan. Kami harus pelajari lalu mencoba kembali ke dalam permainan,” imbuhnya.

Menurut Gastel, timnya tidak menampilkan permainan sesuai harapan sejak awal laga.