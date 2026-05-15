Rekor Persebaya Ini Bisa Bikin Semen Padang Frustrasi

jpnn.com - Persebaya Surabaya sedang bersiap untuk menghadapi laga kontra Semen Padang pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persebaya akan digelar di Stadion H Agus Salim, Kamis (15/5/2026).

Bajol Ijo datang ke Padang dengan bekal yang cukup menjanjikan.

Lini pertahanan Persebaya sedang berada dalam performa terbaik setelah sukses mencatat empat laga beruntun tanpa kebobolan.

Solidnya barisan belakang Persebaya tak lepas dari kontribusi penjaga gawang Andhika Ramadhani. Kiper jebolan tim internal Bajol Ijo itu tampil konsisten sepanjang musim ini.

Andhika telah membukukan 31 penyelamatan, tiga intersep, dan satu sapuan penting dari 10 penampilan terkini.

Meski begitu, Andhika mengaku persiapan tim untuk menghadapi Semen Padang berjalan kurang ideal.

Jadwal pertandingan yang padat membuat tim pelatih tak memiliki banyak waktu untuk mematangkan strategi.