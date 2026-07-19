Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit

jpnn.com - MIAMI - Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis vs Inggris di Miami Stadium yang berakhir Minggu (19/7) subuh WIB menjadi partai supermenghibur.

Sepuluh gol tercipta, Prancis kalah 4-6.

Skor tersebut menjadi rekor tersendiri, sebagai laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia dengan skor paling besar dalam sejarah.

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang laga Prancis vs Jerman Barat pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1958 di Swedia; 6-3 untuk Prancis.

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"Sungguh pertandingan yang hebat. Kedua tim, khususnya kami, sama-sama masih berusaha mencapai peringkat yang baik di Piala Dunia," tutur winger Inggris Bukayo Saka, on court setelah pertandingan.

Saka si pegawai Arsenal itu membukukan hattrick pada laga tersebut.

Inggris unggul 4-0 di babak pertama, tetapi entah apa yang dikatakan Pelatih Prancis Didier Deschamps saat jeda, hingga Prancis mendadak gila di babak kedua.