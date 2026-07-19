menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit

Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit

Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prancis vs Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI - Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis vs Inggris di Miami Stadium yang berakhir Minggu (19/7) subuh WIB menjadi partai supermenghibur.

Sepuluh gol tercipta, Prancis kalah 4-6.

Skor tersebut menjadi rekor tersendiri, sebagai laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia dengan skor paling besar dalam sejarah.

Baca Juga:

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang laga Prancis vs Jerman Barat pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1958 di Swedia; 6-3 untuk Prancis.

Rekor Piala Dunia: Prancis Vs Inggris 10 Gol dalam 90 Menitfifa

"Sungguh pertandingan yang hebat. Kedua tim, khususnya kami, sama-sama masih berusaha mencapai peringkat yang baik di Piala Dunia," tutur winger Inggris Bukayo Saka, on court setelah pertandingan.

Baca Juga:

Saka si pegawai Arsenal itu membukukan hattrick pada laga tersebut.

Inggris unggul 4-0 di babak pertama, tetapi entah apa yang dikatakan Pelatih Prancis Didier Deschamps saat jeda, hingga Prancis mendadak gila di babak kedua.

Prancis vs Inggris mungkin bisa membuat final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina minder duluan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI