Rekor Roboh, Borneo FC Tantang Persib Bandung dengan Ambisi Baru
jpnn.com - Setelah melaju dengan catatan 11 kemenangan beruntun di kompetisi BRI Super League, Borneo FC untuk pertama kalinya harus menelan kekalahan saat menjamu Bali United Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11/2025).
Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Kadek Agung pada menit ke-54.
Rekor 11 Kemenangan Borneo FC Terhenti
Gol itu menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat sekaligus memutus rekor sempurna Borneo FC musim ini.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengungkapkan bahwa pendekatan permainan Bali United membuat timnya kesulitan mengembangkan strategi.
Menurutnya, perubahan taktik yang dilakukan Bali United menjadi faktor yang menghambat dominasi Pesut Etam.
"Bali United melakukannya dengan sangat baik. Mereka menunggu, lalu mencetak gol."
"Setelah itu, mereka bertahan total. Situasi tersebut memang sangat sulit," ucap Fabio.
Borneo FC Kembali Lebih Kuat
Pelatih asal Brasil itu tak menutupi rasa kecewanya atas kekalahan perdana Borneo FC.
Borneo FC tak lagi sempurna. Persib Bandung menanti sebagai ujian berikutnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bojan Hodak Absen, Persib Bandung Mengatur Napas untuk Menghadapi Borneo FC
- Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib
- Sinyal Positif Alfeandra Dewangga Dapat Kepercayaan Pelatih Bojan Hodak
- Bukan Borneo FC! Bojan Hodak Ungkap Ancaman Terselubung untuk Persib Bandung
- Pelatih Persib Sebut Persija Lebih Menakutkan Dibanding Borneo FC
- Habis Libas Madura United, Persib Bandung Nyalakan Alarm Bahaya untuk Borneo FC!