Rekor STY Bersama Persija Berlanjut, Setelah Borneo dan Persib Kini Arema Jadi Korban

jpnn.com - Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong kembali mencatatkan rekor baru setelah mengalahkan Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/27.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berpesta gol dengan skor 5-1 atas Singo Edan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Alexander Jeremejeff menjadi bintang kemenangan Persija dengan mencetak dua gol pada menit ke-10 dan ke-45.

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Tiga gol lainnya disumbangkan Stephan Loncar pada menit ke-76, Victor Dethan (80), dan Ivan Mamut (90+2).

Sementara itu, gol hiburan Arema FC dicetak Gabriel Silva pada menit ke-87.

Kemenangan ini menjadi catatan tersendiri bagi Persija di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, Macan Kemayoran terakhir kali mengalahkan Arema FC pada Liga 1 musim 2022/2023.

Saat itu, Persija menang 2-0 melalui gol Hanif Sjahbandi dan Michael Krmencik.

Sejumlah catatan positif juga ditorehkan Persija bersama Shin Tae-yong pada musim ini.