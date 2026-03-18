Rekor Valentino Rossi Terlalu Tinggi? Marc Marquez Mulai Pesimistis

jpnn.com - Nama Valentino Rossi kembali jadi pembanding, tetapi Marc Marquez justru memilih realistis.

The Baby Alien mengaku ragu mampu mengikuti jejak sang legenda yang bertahan di MotoGP hingga usia 40 tahun.

Menjelang MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Ayrton Senna, Marquez membuka pandangannya soal masa depan kariernya.

Situasi ini tak lepas dari kondisi yang dia alami dalam beberapa musim terakhir, termasuk hasil minor di MotoGP Thailand seusai gagal finis di balapan utama.

Kondisi itu sekaligus menambah tekanan bagi Marquez yang musim ini tengah berupaya membuktikan diri tetap kompetitif di level tertinggi.

Di tengah sorotan tersebut, Marquez justru berbicara lebih jauh mengenai perjalanan kariernya.

Rider Ducati Lenovo itu menyadari keberlanjutan kariernya kini sangat bergantung pada performa di lintasan.

Jika masih mampu bersaing di papan atas, peluang untuk terus melanjutkan karier tetap terbuka.