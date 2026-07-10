Rekrut Diego Landis, Arema FC Punya Benteng Baru Kenyang Pengalaman di Asia Tenggara

jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi memperkuat sektor pertahanan mereka untuk kompetisi Super League 2026/2027 dengan mendatangkan bek tengah asal Brasil, Diego Luiz Landis.

"Kami menyambut Diego Landis sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC dan kami percaya dia memiliki karakter bermain sesuai kebutuhan tim," kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dalam keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

Rasa optimistis manajemen Arema FC bukan tanpa alasan, pasalnya pesepakbola kelahiran 3 Mei 1998 tergolong kenyang pengalaman bermain di kompetisi sepakbola profesional di Thailand, dan Malaysia.

Tercatat, bek berusia 28 tahun ini pernah membela dua klub asal Thailand, yakni Chiangrai United pada 2022 hingga 2024.

Setelah hijarah dari Chiangrai United Diego dipinang tim asal Thailand lainnya, Khon Kaen United.

Setahun setelahnya, dia direktur oleh klub sepakbola asal Malaysia Terengganu FC pada 2025 hingga akhirnya merapat ke Arema FC di tahun ini.

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Sebelum bermain di kompetisi sepakbola Asia Tenggara, jebolan Sao Paulo U-17 ini pernah memperkuat tim B raksasa sepak bola Portugal FC Porto selama dua musim, yakni pada 2018 hingga 2020.

Selain berpengalaman, bek tengah 193 sentimeter itu dinilai manajemen memiliki keunggulan dalam duel bola atas, disiplin saat bertahan, hingga punya ketenangan ketika melakukan set up penyerangan dari lini belakang.