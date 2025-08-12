Rekrutmen 1.000 Petugas Damkar Jakarta Dibuka, Ini Persyaratannya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakartai resmi membuka rekrutmen Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Rekrutmen tersebut untuk meningkatkan pelayanan di bidang kebakaran dan penyelamatan di wilayah Ibu Kota.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan terdapat 1.000 formasi yang dibuka.

“Dengan persyaratan utama adalah Warga Negara Indonesia berusia 18–30 tahun, diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta,” ungkap Bayu dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).

Bayu memastikan proses seleksi Damkar Jakarta berlangsung terbuka, transparan, dan gratis sesuai peraturan yang berlaku.

“Masyarakat diminta untuk mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta,” tambahnya

Menurutnya, distribusi formasi akan ditempatkan di 5 Suku Dinas Gulkarmat, yakni Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Timur 219 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

Seluruh informasi resmi dapat diakses melalui media sosial, laman resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, dan portal lowongan kerja Pemprov DKI Jakarta di jakarta.go.id/loker.