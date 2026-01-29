Rektor Alim: Tak Ada Mahasiswa IPB University Putus Kuliah

jpnn.com - BOGOR - Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet menjamin tidak ada mahasiswanya yang putus kuliah hanya karena kendala ekonomi.

"IPB University menjamin bahwa tidak pernah ada kejadian drop out (DO) yang disebabkan oleh masalah keuangan, karena pintu beasiswa terbuka lebar dengan prioritas utama pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” ujar Doktor Alim, Kamis (29/1).

Rektor Alim menegaskan ini sebagai bentuk jaminan nyata pemerataan akses pendidikan bagi semua.

"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa semua bisa kuliah di IPB University. Jangan takut akan biaya, karena tersedia banyak beasiswa yang siap menopang kebutuhan studi mahasiswa," katanya.

"IPB University memiliki prinsip kuat bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena alasan biaya," imbuhnya.

Komitmen tersebut bukan sekadar janji, melainkan didukung oleh data realisasi penyaluran beasiswa yang masif. Berdasarkan data rekapitulasi beasiswa tahun 2025, total dana yang disalurkan mencapai Rp141,72 miliar.

Rektor Alim menjelaskan bahwa sebaran beasiswa IPB University berdasarkan kriteria menunjukkan keberpihakan yang nyata pada golongan ekonomi lemah. Mayoritas penerima beasiswa tahun 2025 adalah mahasiswa tidak mampu yang mencapai persentase 71,74%. Angka ini setara dengan 7.820 mahasiswa yang menerima bantuan dengan total dana sebesar Rp98,69 miliar.

Sementara itu, porsi beasiswa untuk kategori prestasi dan tidak mampu tercatat sebesar 11,47% (1.250 mahasiswa) dengan dana Rp11,01 miliar, dan kategori murni prestasi sebesar 16,80% (1.831 mahasiswa) dengan serapan dana Rp31,81 miliar.