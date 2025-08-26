Rektor Baru UT Prof Ali Muktiyanto Bawa Visi Misi Besar, PTJJ Berkualitas Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Rektor Baru UT Prof. Ali Muktiyanto membawa visi misi besar.
Visi yang tertuang dalam RPJP UT 2025-2045 itu menjadi Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) berkualitas dunia.
Sementara, untuk misinya pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, menggelar penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan serta berkualitas dunia.
Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi.
"Sudah saatnya dosen dan tenaga kependidikan (tendik) ditingkatkan kompetensinya. Kami akan menginvestasikan dana lebih besar untuk mewujudkan hal tersebut," kata Rektor Ali dalam orasi ilmiah di Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor Universitas Terbuka Periode 2025–2030”, Senin (25/8).
Dengan meningkatnya kompetensi para dosen dan tendik, lanjutnya, UT akan lebih berwibawa dari sisi akademik.
Para mahasiswa dan alumninya pun akan bangga dengan UT.
