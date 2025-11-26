Rektor Heri Umumkan 9 Dekan Baru, UI Menuju Kampus Unggul dan Impactful

jpnn.com, DEPOK - ‎Universitas Indonesia (UI) mengumumkan Dekan Fakultas dan Direktur Program Pendidikan Vokasi terpilih untuk periode 2025–2029 di Gedung Science Techno Park UI, Selasa (25/11).

Sebanyak sembilan nama dipilih dari 40 kandidat yang sebelumnya mengikuti proses seleksi dan rangkaian penilaian komprehensif sejak Agustus 2025.

‎Adapun sembilan nama terpilih masing-masing akan memimpin delapan fakultas dan satu sekolah, yakni Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Program Pendidikan Vokasi, dan Fakultas Farmasi.

‎Sembilan nama tersebut ialah Prof Anna Rozaliyani (Fakultas Kedokteran); Prof Tito Latif Indra (FMIPA); Dr Untung Yuwono (FIB); Dicky Pelupessy (Fakultas Psikologi); Prof Evi Fitriani (FISIP); Prof Indri Hapsari Susilowati (FKM); Prof Wisnu Jatmiko (Fasilkom); Dr Safrin Arifin (Program Pendidikan Vokasi); dan Prof Silvia Surini (Fakultas Farmasi).

‎Rektor UI Prof Heri Hermansyah menyebut bahwa penetapan ini adalah hasil dari proses seleksi yang ketat, transparan, dan berbasis merit.

Para Dekan dan Direktur terpilih telah menunjukkan pemahaman mendalam mengenai arah pengembangan fakultasnya, serta komitmen kuat untuk mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam praktik kepemimpinan.

‎“Keputusan ini bukan hanya memilih pemimpin fakultas, melainkan juga memastikan Universitas Indonesia memiliki figur yang mampu menghadirkan kualitas pendidikan unggul, riset inovatif, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Prof Heri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/11).

‎Ia berharap Dekan dan Direktur Terpilih dapat menjadi teladan dalam menjalankan tiga pilar utama UI, yakni pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.