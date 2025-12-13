Rektor UI: Kampus Harus Jadi Motor Utama Indonesia Naik Kelas

jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menegaskan bahwa perguruan tinggi memegang peran sentral dalam menentukan arah masa depan Indonesia.

Menurutnya, agenda besar “Indonesia Naik Kelas” hanya dapat terwujud apabila kampus mampu berfungsi sebagai pusat lahirnya pemikiran strategis, inovasi, dan kepemimpinan nasional yang berdampak nyata.

‎Penegasan tersebut disampaikan Heri Hermansyah dalam kegiatan bedah buku Indonesia Naik Kelas karya Dr. Dany Amrul Ichdan yang diselenggarakan Universitas Indonesia.

Buku itu disunting oleh Prof. Reda Manthovani dan mengangkat gagasan besar tentang sinergi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi Indonesia menuju kekuatan global.

‎“UI melihat buku ini bukan sekadar wacana, tetapi sebagai panggilan strategis bagi dunia akademik. Kampus harus menjadi rumah lahirnya inovator, pemimpin, dan pemikir yang mampu membawa Indonesia naik kelas dan semakin diperhitungkan di kancah global,” ujar Prof. Heri.

‎Heri menekankan bahwa agenda hilirisasi nasional tidak boleh berhenti pada aspek ekonomi dan industri semata. Tanpa SDM unggul yang dibentuk melalui pendidikan tinggi dan riset berkualitas, hilirisasi justru berisiko kehilangan arah jangka panjang.

‎Menurutnya, UI memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi Indone sia berjalan beriringan dengan transformasi intelektual dan sosial.

‎“Universitas harus hadir sebagai penjaga arah. Hilirisasi SDA harus ditopang riset, inovasi, dan penguatan karakter manusia Indonesia. Inilah peran strategis kampus dalam sejarah bangsa,” kata Heri.