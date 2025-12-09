Rektor UI Lantik Dekan & Direktur Vokasi Baru, Dorong Penguatan Manajemen Fakultas

jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah melantik delapan dekan fakultas, satu direktur Program Pendidikan Vokasi, serta sejumlah wakil dekan pada Senin (8/12/2025).

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan akademik di UI setelah melalui proses seleksi panjang yang berlangsung sejak pertengahan tahun.

Seleksi pimpinan fakultas dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari verifikasi administrasi, penjaringan asumsi publik, hingga seleksi substansi.

Pada tahap akhir, para calon diuji di hadapan panelis yang terdiri dari mantan rektor, anggota Majelis Wali Amanat (MWA), serta tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas dalam dunia pendidikan tinggi.

“Panelis kita terdiri dari mantan rektor, perwakilan MWA, dan tokoh masyarakat yang prominent,” ujar Heri dalam sambutannya.

Heri berharap para dekan yang telah dilantik dapat menjalankan fungsi kepemimpinan akademik dan non-akademik secara optimal.

Menurutnya, dekan tidak hanya menjadi figur akademik, tetapi juga penggerak organisasi yang memerlukan visi dan kapasitas manajerial yang kuat.

“Sebagai seorang pemimpin fakultas, dekan itu dalam beberapa aspek berperan seperti seorang CEO,” kata Heri.