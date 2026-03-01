menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Rektor UI Serukan Transformasi Pendidikan Tinggi, Tekankan Adaptabilitas dan Integritas

Rektor UI Serukan Transformasi Pendidikan Tinggi, Tekankan Adaptabilitas dan Integritas

Rektor UI Serukan Transformasi Pendidikan Tinggi, Tekankan Adaptabilitas dan Integritas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menjadi pembicara dalam President’s Dialogue Session pada konferensi tahunan Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2026. Foto: Humas UI

jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menjadi pembicara dalam President’s Dialogue Session pada konferensi tahunan Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2026.

Dalam forum yang ‎mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai negara tersebut, Rektor UI ‎menyampaikan pidato bertajuk “The Mandate for Future-Proofing Education” yang menekankan ‎pentingnya adaptabilitas dan integritas pendidikan tinggi dalam menghadapi era disrupsi.

‎Melalui pidatonya, Prof. Heri menegaskan bahwa disrupsi akibat percepatan teknologi, perubahan ‎iklim, dinamika geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi telah menjadi keniscayaan global.

Baca Juga:

Oleh ‎karena itu, perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai pengetahuan, melainkan ‎harus mampu membekali mahasiswa dengan kapasitas untuk menghadapi tantangan yang terus ‎berubah.

‎“Pendidikan tinggi harus melampaui model tradisional. Kita perlu menyiapkan mahasiswa bukan ‎hanya untuk profesi hari ini, tetapi untuk tantangan masa depan yang bahkan belum ‎terdefinisikan,” ujar Prof. Heri.

Dalam mempersiapkan pendidikan yang tangguh, dia menekankan tiga kapasitas utama yang harus ‎dimiliki untuk menghadapi masa depan, yakni adaptabilitas, pergeseran menuju pembelajaran ‎berbasis pengalaman dan pembelajaran sepanjang hayat, serta tanggung jawab.

Baca Juga:

‎Adaptabilitas menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan resiliensi mahasiswa. ‎

Pembelajaran sepanjang hayat mencakup penguatan project-based learning, kolaborasi dengan ‎industri, mobilitas global, serta ekosistem re-skilling dan up-skilling berkelanjutan.

Rektor UI serukan transformasi pendidikan tinggi di konferensi tahunan Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI