Rektor UI Serukan Transformasi Pendidikan Tinggi, Tekankan Adaptabilitas dan Integritas

jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menjadi pembicara dalam President’s Dialogue Session pada konferensi tahunan Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2026.

Dalam forum yang ‎mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai negara tersebut, Rektor UI ‎menyampaikan pidato bertajuk “The Mandate for Future-Proofing Education” yang menekankan ‎pentingnya adaptabilitas dan integritas pendidikan tinggi dalam menghadapi era disrupsi.

‎Melalui pidatonya, Prof. Heri menegaskan bahwa disrupsi akibat percepatan teknologi, perubahan ‎iklim, dinamika geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi telah menjadi keniscayaan global.

Oleh ‎karena itu, perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai pengetahuan, melainkan ‎harus mampu membekali mahasiswa dengan kapasitas untuk menghadapi tantangan yang terus ‎berubah.

‎“Pendidikan tinggi harus melampaui model tradisional. Kita perlu menyiapkan mahasiswa bukan ‎hanya untuk profesi hari ini, tetapi untuk tantangan masa depan yang bahkan belum ‎terdefinisikan,” ujar Prof. Heri.

Dalam mempersiapkan pendidikan yang tangguh, dia menekankan tiga kapasitas utama yang harus ‎dimiliki untuk menghadapi masa depan, yakni adaptabilitas, pergeseran menuju pembelajaran ‎berbasis pengalaman dan pembelajaran sepanjang hayat, serta tanggung jawab.

‎Adaptabilitas menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan resiliensi mahasiswa. ‎

Pembelajaran sepanjang hayat mencakup penguatan project-based learning, kolaborasi dengan ‎industri, mobilitas global, serta ekosistem re-skilling dan up-skilling berkelanjutan.