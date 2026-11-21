jpnn.com - Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UIN SU) Medan Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., menilai sosok Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.

Dasco dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo karena jabatan Wapres perlu diemban oleh figur yang memiliki wawasan kebangsaan luas, pemahaman mendalam terhadap konstitusi, serta pengalaman memimpin lembaga negara dan memahami seluk-beluk pendidikan di Indonesia.

Menurut dia, terdapat sejumlah dimensi kepemimpinan dari sosok Dasco yang menarik untuk diperhatikan. Terutama perpaduan antara latar belakang akademik, pengalaman politik, dan pengelolaan kelembagaan.

Dari perspektif perguruan tinggi, Nurhayati berpandangan bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan memahami Indonesia bukan sekadar sebagai wilayah administratif dan kekuatan politik, melainkan sebagai bangsa besar yang dibangun di atas kemajemukan agama, etnis, budaya, dan kepentingan sosial.

"Wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Seorang wakil presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan kelompok, merawat persatuan nasional, dan memastikan pembangunan memberikan ruang yang adil bagi seluruh warga negara," kata Nurhayati dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Selain wawasan kebangsaan, kata dia, latar belakang Dasco sebagai profesor di bidang ilmu hukum juga menjadi dimensi yang relevan dalam menilai kapasitas intelektualnya.

Nurhayati berharap penguasaan ilmu hukum dapat memperkuat penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Tak hanya itu, Nurhayati mengungkapkan bahwa pengalaman Dasco dalam dunia pendidikan, termasuk pernah menjabat sebagai rektor pada salah satu perguruan tinggi juga memberikan perspektif tersendiri.??