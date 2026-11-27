jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayardi menegaskan kampus memiliki tanggung jawab kesejarahan untuk berkontribusi menghadirkan pemikiran dan solusi konstitusional bagi tegaknya negara hukum yang berkeadilan sosial.

Pernyataan itu disampaikan Angel dalam sambutannya pada forum Curah Pendapat tentang Urgensi dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Angel mengapresiasi konsistensi Ikatan Alumni Doktor Hukum UKI (IKA DH UKI) sebagai wadah pemikiran yang independen dan nonpartisan di tengah persimpangan sejarah menuju Indonesia Emas 2045.

Forum tersebut digelar IKA DH UKI bersama Program Doktor Ilmu Hukum UKI dan Sekretariat Jenderal MPR RI dengan tema "Merumuskan Bentuk Hukum dan Prioritas Substansi PPHN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023".

Diskusi ini mempertemukan pakar hukum tata negara dan perumus kebijakan untuk membahas arah pembangunan nasional jangka panjang serta pilihan bentuk hukum PPHN, dengan tetap menjaga kesesuaiannya dengan sistem presidensial dan perkembangan ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945.

Ketua Umum IKA DH UKI sekaligus Anggota Badan Pengkajian MPR RI Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., menegaskan ketiadaan haluan pembangunan jangka panjang berpotensi menimbulkan fenomena "pembangunan poco-poco".

"Yakni perubahan prioritas pembangunan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan lima tahunan," ujar Sudirta.

Kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap belum optimalnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.