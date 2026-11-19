Rektor UMJ Paparkan Capaian dan Perkembangan Institusi, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memaparkan berbagai capaian dan perkembangan institusi dalam peringatan Milad ke-71 dan Hari Bermuhammadiyah 14 dengan tema “Mencerahkan dan Mendunia untuk Indonesia Berkemajuan”.
Pemaparan tersebut disampaikan Rektor UMJ Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy dalam Sidang Terbuka Senat di Auditorium K.H. Azhar Basyir, Gedung Cendekia UMJ, Rabu (18/11/2026).
Dalam pidatonya, Ma’mun menyampaikan bahwa UMJ mengalami perkembangan signifikan selama lima tahun terakhir. Salah satu capaian yang menjadi perhatian ialah keberhasilan UMJ meraih akreditasi Unggul sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
“Alhamdulillah, UMJ mengalami kemajuan dari lima tahun yang lalu. Salah satunya yang sering kali saya sampaikan adalah UMJ sudah berakreditasi Unggul,” ujar Ma’mun.
Selain akreditas, UMJ saat ini memiliki 73 program studi yang didukung dengan peningkatan jumlah mahasiswa. Pada penerimaan mahasiswa baru terakhir, UMJ mencatat sebanyak 5.030 mahasiswa atau melampaui target internal kampus sebesar 4.775 mahasiswa.
Pengembangan program pendidikan juga terlihat dari keberadaan tujuh program doktor dan 15 program magister yang tersebar di berbagai fakultas serta Sekolah Pascasarjana. Tujuh program doktor tersebut meliputi Manajemen Pendidikan Islam, Administrasi Publik, Manajemen, Ilmu Politik, Hukum, Kesehatan Masyarakat, dan Teknologi Pendidikan.
Dari sisi pemeringkatan, UMJ mencatat sejumlah capaian di tingkat nasional dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA).
Berdasarkan pemeringkatan yang disampaikan Rektor, UMJ menempati peringkat ke-71 Webometrics tingkat Indonesia, peringkat ke-7 Webometrics PTMA, peringkat ke-29 UniRank Indonesia, dan peringkat ke-4 UniRank PTMA.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Ma’mun Murod memaparkan berbagai capaian dan perkembangan institusi.
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