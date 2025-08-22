Rektor UNM Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Terhadap Dosen Perempuan
jpnn.com, MAKASSAR - Seorang dosen perempuan melaporkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi ke Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek atas pelecehan.
Karta Jayadi kemudian membantah tuduhan tersebut.
Dia berdalih laporan itu sengaja dilontarkan kepadanya karena adanya kekecewaan setelah pelantikan pejabat kampus yang digelar Selasa lalu.
“Dugaan saya, laporan ini muncul karena yang bersangkutan kecewa setelah saya mengganti jabatannya. Padahal komunikasi kami selama ini biasa saja, tidak pernah ada hal-hal yang keluar dari konteks pekerjaan kampus,” kata Prof Karta dalam keterangan persnya, Jumat.
Dia mengatakan pergantian jabatan dilakukan murni atas dasar evaluasi kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen bersangkutan banyak melakukan pelanggaran etik yang telah dilakukan.
Terkait isu pelecehan ajakan ke hotel yang dipersoalkan, kata dia, hanyalah saran biasa.
Saat itu, sambungnya, hotel dimaksud tengah menjadi lokasi kegiatan kampus sekaligus memiliki fasilitas kafe yang bisa digunakan untuk menunggu.
“Itu hanya saran, karena kebetulan ada kegiatan kampus di hotel tersebut. Saya menyarankan mengajar sambil menunggu hotel, tetapi, bukan berati saya ke sana juga. sekali tidak ada maksud lain, apalagi pelecehan,” jelasnya.
Seorang dosen perempuan melaporkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi ke Itjen Kemendiktisaintek atas pelecehan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembelaan Sri Mulyani Soal Guru Jadi Beban Negara
- Wamendiktisaintek Stella Christie Minta Dosen Libatkan Mahasiswa Saat Riset
- Prof Pandiangan Dorong PMI Kuliah S2 hingga S3, Setelah Itu Jadi Dosen Universitas Terbuka
- Mahasiswa President University Dipersiapkan Hadapi Dunia Kerja Sejak Dini
- Orang Tua Siswi SMK Waskito Terduga Korban Pelecehan Minta Keadilan
- LSPR Institute Gelar Pertunjukan Bertajuk ‘Cerita Cinta: The Musical’