Rektor UNM Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Terhadap Dosen Perempuan

jpnn.com, MAKASSAR - Seorang dosen perempuan melaporkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi ke Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek atas pelecehan.

Karta Jayadi kemudian membantah tuduhan tersebut.

Dia berdalih laporan itu sengaja dilontarkan kepadanya karena adanya kekecewaan setelah pelantikan pejabat kampus yang digelar Selasa lalu.

“Dugaan saya, laporan ini muncul karena yang bersangkutan kecewa setelah saya mengganti jabatannya. Padahal komunikasi kami selama ini biasa saja, tidak pernah ada hal-hal yang keluar dari konteks pekerjaan kampus,” kata Prof Karta dalam keterangan persnya, Jumat.

Dia mengatakan pergantian jabatan dilakukan murni atas dasar evaluasi kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen bersangkutan banyak melakukan pelanggaran etik yang telah dilakukan.

Terkait isu pelecehan ajakan ke hotel yang dipersoalkan, kata dia, hanyalah saran biasa.

Saat itu, sambungnya, hotel dimaksud tengah menjadi lokasi kegiatan kampus sekaligus memiliki fasilitas kafe yang bisa digunakan untuk menunggu.

“Itu hanya saran, karena kebetulan ada kegiatan kampus di hotel tersebut. Saya menyarankan mengajar sambil menunggu hotel, tetapi, bukan berati saya ke sana juga. sekali tidak ada maksud lain, apalagi pelecehan,” jelasnya.