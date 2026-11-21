jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) yang juga Guru Besar Ilmu Politik Muryanto Amin menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muryanto, Dasco memahami gagasan besar Asta Cita Prabowo. Dasco yang juga guru besar dan rektor diyakini telah menjalani proses hingga matang dalam dunia akademik, termasuk urusan politik.

Dia yakin Dasco dapat mempercepat pelaksanaan program strategis Prabowo.

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"Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur dengan latar belakang akademis yang kuat, memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, serta menunjukkan kematangan dalam pengambilan keputusan. Rekam jejaknya yang panjang dalam mendampingi Prabowo Subianto di lingkungan partai politik memberikannya pemahaman komprehensif mengenai kerangka pemikiran serta visi strategis nasional yang terangkum dalam Asta Cita," kata Muryanto dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Muryanto mengatakan Dasco selama ini menunjukkan kemampuan merangkul semua golongan. Dasco juga sosok yang dekat dengan gerakan mahasiswa dan akademisi.

"Beliau selama ini menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan masukan dari kalangan aktivis, mahasiswa dan akademis," ujarnya.

Muryanto berharap proses pengisian jabatan wapres berjalan lancar. Dia percaya Dasco akan memberi tambahan tenaga dan mempercepat pelaksanaan program strategis demi kemajuan bangsa.

"Kapasitas kenegarawanan serta modal sosial yang dimiliki oleh Bapak Dasco dalam membangun komunikasi politik yang inklusif dipandang mampu mengakselerasi efektivitas pelaksanaan agenda strategis Prabowo," ujarnya.(fri/jpnn)



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