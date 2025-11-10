menu
Rela Naik Gunung Demi Kenny Austin, Amanda Manopo Cerita Begini

Amanda Manopo. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo sempat mendaki Gunung Merbabu bersama suaminya, Kenny Austin beberapa waktu lalu.

Namun Amanda mengaku, pengalamannya mendaki gunung saat itu bukan karena keinginannya.

Melainkan demi menemani sang suami yang memang hobi mendaki gunung.

"Kebetulan karena saya punya suami memang senang sekali naik gunung. Jadi, dia yang maksa. Bukan ngajak, maksa," ujar Amanda Manopo di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.

"Dia maksa, akhirnya mau enggak mau ya, ya sudah," sambungnya.

Dia mengaku rela menemani Kenny Austin yang saat itu merupakan kekasihnya karena ingin merasakan keseruan berpacaran sambil naik gunung.

"Oh iya dong, betul. Cari sensasi pacaran di atas gunung. Merbabu waktu itu," kata Amanda Manopo.

Akan tetapi, wanita 25 tahun tersebut tampaknya kapok dan ogah untuk mendaki gunung lagi. Dia lantas mengungkapkan alasan dirinya tak mau naik gunung lagi.

