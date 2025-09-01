Rela Tinggalkan Eropa, Thom Haye Ungkap Magnet Persib Bandung
jpnn.com - Keputusan besar diambil gelandang Timnas Indonesia Thom Haye. Pemain berdarah Belanda itu akhirnya resmi menjadi bagian dari Persib Bandung dengan kontrak berdurasi dua tahun.
Haye menegaskan bahwa pilihannya bergabung dengan Maung Bandung bukan tanpa alasan.
Menurutnya, Persib adalah klub besar dengan dukungan Bobotoh yang sudah lama membuatnya terkesan.
"Setelah berdiskusi dengan keluarga dan orang-orang terdekat, saya yakin inilah langkah terbaik."
"Persib punya sejarah, budaya, dan fanatisme suporter yang luar biasa. Saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini," kata pemain yang akan mengenakan jersei bernomor punggung 33 tersebut.
Magnet Persib Bandung
Interaksi dengan suporter pun menjadi pengalaman pertama yang membekas bagi Haye sebelum menjatuhkan pilihan kepada Persib.
"Sebelum resmi datang, banyak Bobotoh yang menghubungi saya lewat media sosial. Itu adalah sebuah keindahan, gairah dan fanatisme yang luar biasa," tambahnya.
Lebih lanjut, eks pemain SC Heerenveen itu mengaku antusias dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia bahkan mengaku sudah sering mengikuti perkembangan liga dan mengenal sejumlah pemain.
Magnet Persib Bandung terlalu kuat bagi Thom Haye. The Professor rela meninggalkan Eropa
