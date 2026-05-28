Relawan Prabowo-Gibran Logis 08 Berkurban Satu Ekor Sapi untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Relawan pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yakni organisasi Logis 08 kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat di momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengatakan tahun ini pihaknya melakukan penyembelihan satu ekor sapi kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan dengan warga.

Anshar Ilo mengatakan bahwa ibadah kurban bukan hanya menjadi bentuk pengabdian kepada Allah SWT, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah tahun ini Logis 08 kembali bisa berbagi kepada masyarakat melalui kurban satu ekor sapi. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi warga sekitar,” ujar Anshar Ilo, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, semangat berbagi dan gotong royong harus terus dijaga, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian bersama.

Mantan Waketum DPP KNPI ini juga menegaskan Logis 08 sejak awal hadir bukan hanya sebagai relawan politik, tetapi juga ingin terus aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

"Momentum Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian. Kami berharap apa yang dilakukan hari ini bisa mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat,” kata mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Sebelumnya, Anshar Ilo juga menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan sapi kurban Presiden Prabowo yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia pada momentum Iduladha tahun ini.(fri/jpnn)



