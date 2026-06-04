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Relawan Tim 8 Prabowo-Gibran Apresiasi Program Perhutanan Sosial

Relawan Tim 8 Prabowo-Gibran Apresiasi Program Perhutanan Sosial
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Koordinator Nasional Tim 8, Wignyo Prasetyo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Tim 8 Prabowo-Gibran mengapresiasi banyak capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Nasional Tim 8, Wignyo Prasetyo menilai Presiden Prabowo telah melakukan lompatan-lompatan yang bahkan melampaui amanat reformasi.

Wignyo mengingatkan para gerakan reformasi mungkin masih ingat slogan 'tanah untuk rakyat' di spanduk-spanduk yang bertebaran di aksi-aksi petani.

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"Penetapan Program Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bukti perwujudan dari slogan 'tanah untuk rakyat,” kata Wignyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Mantan aktivis 98 ini juga menegaskan bahwa Perhutanan Sosial digaungkan secara besar-besaran di tahun 2017, hingga akhir pemerintahan Jokowi kurang lebih 5 juta hektare lahan hutan sosial telah dialokasikan ke rakyat.

"Saat ini tahun 2026 sudah 8 juta hektar lahan Perhutanan Sosial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 2 juta keluarga tani," imbuhnya.

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Tim 8 juga mengapresiasi capaian lain yang sejalan dengan Perhutanan Sosial ini.

Menurut Sekretaris Umum Tim 8, Akhrom Saleh, sejak dibentuknya Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) tahun 2025, 5,8 juta hektar lahan telah disita dan dikuasai kembali oleh negara.

Relawan Tim 8 Prabowo-Gibran mengapresiasi banyak capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antara lain Perhutanan Sosial.

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