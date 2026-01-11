Relokasi Mandek, Guru PPPK Mulai Mundur Teratur, Ekowi: MenPAN-RB Rini Jangan Cuek

jpnn.com, JAKARTA - Relokasi guru PPPK yang mandek mulai berdampak. Satu per satu guru PPPK mulai mundur teratur.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi mengatakan, keluhan para pendidik yang jauh dari keluarganya makin kencang disuarakan.

Mereka minta agar ditempatkan di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

"Kasihan teman-teman guru PPPK yang terpisah antarkabupaten dengan anak istri/suaminya. Mereka terpisah jarak puluhan hingga ratusan kilometer," kata Ekowi kepada JPNN, Minggu (11/1/2026).

Tidak sedikit guru PPPK yang dihadapkan dengan pilihan bersama keluarga atau menjalankan tugas. Jika pilih tugas, rumah tangganya jadi taruhannya.

Ekowi mengungkapkan menerima curhatan dari para guru yang di ambang perceraian karena jarang bertemu keluarga.

"Karena tidak mau berpisah akhirnya teman-teman guru ini pilih mengundurkan diri sebagai ASN PPPK. Ppiliha, menjadi ASN itu cita-cita mereka lho," ucapnya.

Ekowi khawatir guru PPPK yang mundur akan terus bertambah. Sebab, hingga saat ini surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini soal relokasi belum disetujui.